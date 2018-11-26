القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
فن
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:19 ص

أحمد سلامة يبدأ بروفات "يعيش أهل بلدي" لعرضها أواخر ديسمبر

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة
ا ش ا
dostor.org/2411081

بدأ الفنان أحمد سلامة البروفات التحضيرية الخاصة بعرض مسرحي جديد، تمهيدا لبدء العروض الخاصة به على خشبة المسرح القومي أواخر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه تم الاستقرار على "يعيش أهل بلدي" ليكون الاسم المبدئي للعرض المسرحي الجديد.

وقال أحمد سلامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن العرض المسرحي الجديد يتناول فترة مهمة من تاريخ مصر بشكل رائع، إلى جانب مجموعة من القضايا المختلفة ويحوي بين طياته العديد من الرسائل الهادفة للجمهور، معربا عن أمله في أن تحظى مسرحيته الجديدة على رضا واستحسان الجمهور باعتبارها من أضخم العروض المسرحية.

وأضاف أن مسرحية "يعيش أهل بلدي" من تأليف محمد بغدادي وإخراج الدكتور عاصم نجاتي، وتعتبر أولى بطولاته المطلقة على خشبة المسرح القومي ويشارك في بطولتها الفنانة رانيا محمود ياسين، متوقعا أن يحقق العرض المسرحي الجديد نجاحا جماهيريا كبيرا، وخاصة في ظل ازدياد وعي الجمهور بقيمة وأهمية المسرح، والإقبال الكثيف خلال الفترة الأخيرة على شراء تذاكر المسرح.

وأكد سلامة أنه لا يتردد في المشاركة في أي عمل مسرحي هادف يرسم البهجة على وجوه الجمهور لعشقه الكبير لفن المسرح الذي يتمتع ببريق خاص، ويتيح للفنان فرصة الاتصال المباشر مع الجمهور، مشيرا إلى حرصه على تقديم أعمال ذات مضمون هادف وتمتع الجمهور.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ أقل من شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهر

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ شهر

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

صورة قديمة لميجان ماركل تحرج العائلة الملكية فى بريطانيا

"ترامب" يستغل تظاهرات "السترات الصفراء" فى فرنسا

عامل يهشم رأس مقاول بـ"شوكة لودر" ويدفنه بصحراء أكتوبر

ads
الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على عيسى حياتو بتهمة احتكار بث المباريات

صورة قديمة لميجان ماركل تحرج العائلة الملكية فى بريطانيا

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى وإعلانه غدا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على عيسى حياتو بتهمة احتكار بث المباريات

صورة قديمة لميجان ماركل تحرج العائلة الملكية فى بريطانيا

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى وإعلانه غدا

ads
كشكول

المحرصاوى.. إساءة الطلاب للجامعة ترتد إليهم ومواقع التدمير الإجتماعى لا تفيد

أهم التكنولوجيات والبرامج الحديثة في ندوة بحاسبات عين شمس

إقبال كبير من طلاب وأساتذة "أصول الدين" على معرض كتاب الكلية

إنطلاق الإمتحانات التجريبية بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

"التأمين على أرباب العهد" ندوة بجامعة عين شمس

الأمصار

ملك البحرين يمنح ولي عهد السعودية وسام الدرجة الممتازة "صور"

التحالف العربي: تدمير 36 لغم بحري زرعهم تنظيم الحوثي

ليبيا.. إنقاذ 27 مهاجر غير شرعي من الغرق

تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهاب

محمد بن سلمان: تربطنا علاقة قوية بالإمارات

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الذكاء الاصطناعى يصنع مصيرًا جديدًا للبشر

صورة قديمة لميجان ماركل تحرج العائلة الملكية فى بريطانيا

ترحيل لاجئ ادعى "الطفولة" ليلتحق بالمدرسة فى بريطانيا

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

اكتشاف بروتين خطير في عيون البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎