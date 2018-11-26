أحمد سلامة يبدأ بروفات "يعيش أهل بلدي" لعرضها أواخر ديسمبر

بدأ الفنان أحمد سلامة البروفات التحضيرية الخاصة بعرض مسرحي جديد، تمهيدا لبدء العروض الخاصة به على خشبة المسرح القومي أواخر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه تم الاستقرار على "يعيش أهل بلدي" ليكون الاسم المبدئي للعرض المسرحي الجديد.



وقال أحمد سلامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن العرض المسرحي الجديد يتناول فترة مهمة من تاريخ مصر بشكل رائع، إلى جانب مجموعة من القضايا المختلفة ويحوي بين طياته العديد من الرسائل الهادفة للجمهور، معربا عن أمله في أن تحظى مسرحيته الجديدة على رضا واستحسان الجمهور باعتبارها من أضخم العروض المسرحية.



وأضاف أن مسرحية "يعيش أهل بلدي" من تأليف محمد بغدادي وإخراج الدكتور عاصم نجاتي، وتعتبر أولى بطولاته المطلقة على خشبة المسرح القومي ويشارك في بطولتها الفنانة رانيا محمود ياسين، متوقعا أن يحقق العرض المسرحي الجديد نجاحا جماهيريا كبيرا، وخاصة في ظل ازدياد وعي الجمهور بقيمة وأهمية المسرح، والإقبال الكثيف خلال الفترة الأخيرة على شراء تذاكر المسرح.



وأكد سلامة أنه لا يتردد في المشاركة في أي عمل مسرحي هادف يرسم البهجة على وجوه الجمهور لعشقه الكبير لفن المسرح الذي يتمتع ببريق خاص، ويتيح للفنان فرصة الاتصال المباشر مع الجمهور، مشيرا إلى حرصه على تقديم أعمال ذات مضمون هادف وتمتع الجمهور.