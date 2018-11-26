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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:16 ص

من غير إحراج.. من يبدأ بالسلام وفقًا للاتيكيت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير القاضي
dostor.org/2411079

يقع الشباب والفتيات في حيرة عند مقابلة بعضهم البعض، خاصة في مقابلات العمل الرسمية، فيمن له أحقية البدء بمد يده للسلام.

تقول إيمان عفيفي، خبيرة الاتيكيت، إن الشباب اعتادوا على مد أيديهم أولا للسلام، إلا أن هذا مخالف لقواعد الاتيكيت.

خلال السطور التالية، توضح عفيفي قواعد وآداب اتيكيت السلام، والتي تتمثل في:

١- الفتاه هي من تبدأ بمد يدها بالسلام للطرف الآخر

٢- في حال مقابلات العمل الرسمية، على الرجل أن يبدأ بالسلام.

٣- من الضروري ألا تطول فترة السلام.

٤- في حال إطالة مدة السلام، على الفتاه أن تسحب يديها برفق دون إحراج.

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