القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
مصر
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:08 ص

"المشاط": انتخابات اتحاد الغرف السياحية 15 يناير

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
فاتن غلاب
dostor.org/2411078

تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية تلقي مساء أمس القرار الوزاري رقم ٦١٧ لسنة ٢٠١٨ للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بشأن الدعوة لانتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية.

تنص المادة من القرار المذكور على أن تتم الانتخابات العاشرة صباحا يوم ١٥ يناير ٢٠١٩ بأحد فنادق القاهرة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد تعقد الجمعية العمومية لهذه الانتخابات بعدها بساعة وتكون صحيحة بأي عدد، ويبدأ الاتحاد في تلقي طلبات الترشح في عضوية مجلس إدارته ابتداء من ٢٨ نوفمبر الجاري حتى ٤ ديسمبر القادم.

وفي اليوم التالي ٥ ديسمبر سيتم إرسال كافة الطلبات للجنة المشرفة على الانتخابات والتي سيصدر بشأنها قرارا وزاريا يحدد أعضاء اللجنة والمشاركين على أن يبدأ فحص الأوراق والطعون وعرض كشوف المرشحين المقبولين خلال الفترة من ٥ ديسمبر إلى ١١ ديسمبر وتقدم طلبات التنازل وكذلك الطعون على المرشحين والمستبعدين إلى اللجنة العامة المشرفة خلال الفترة من ١٢ - ١٨ ديسمبر ويتم البت في الطعون ٢٥ ديسمبر.

"المشاط": انتخابات اتحاد الغرف السياحية 15 يناير
"المشاط": انتخابات اتحاد الغرف السياحية 15 يناير
اقرأ أيضًا
منذ يومين

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

الآن

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

صورة قديمة لميجان ماركل تحرج العائلة الملكية فى بريطانيا

"ترامب" يستغل تظاهرات "السترات الصفراء" فى فرنسا

عامل يهشم رأس مقاول بـ"شوكة لودر" ويدفنه بصحراء أكتوبر

ads
الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على عيسى حياتو بتهمة احتكار بث المباريات

صورة قديمة لميجان ماركل تحرج العائلة الملكية فى بريطانيا

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى وإعلانه غدا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على عيسى حياتو بتهمة احتكار بث المباريات

صورة قديمة لميجان ماركل تحرج العائلة الملكية فى بريطانيا

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى وإعلانه غدا

ads
كشكول

المحرصاوى.. إساءة الطلاب للجامعة ترتد إليهم ومواقع التدمير الإجتماعى لا تفيد

أهم التكنولوجيات والبرامج الحديثة في ندوة بحاسبات عين شمس

إقبال كبير من طلاب وأساتذة "أصول الدين" على معرض كتاب الكلية

إنطلاق الإمتحانات التجريبية بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

"التأمين على أرباب العهد" ندوة بجامعة عين شمس

الأمصار

ملك البحرين يمنح ولي عهد السعودية وسام الدرجة الممتازة "صور"

التحالف العربي: تدمير 36 لغم بحري زرعهم تنظيم الحوثي

ليبيا.. إنقاذ 27 مهاجر غير شرعي من الغرق

تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهاب

محمد بن سلمان: تربطنا علاقة قوية بالإمارات

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الذكاء الاصطناعى يصنع مصيرًا جديدًا للبشر

صورة قديمة لميجان ماركل تحرج العائلة الملكية فى بريطانيا

ترحيل لاجئ ادعى "الطفولة" ليلتحق بالمدرسة فى بريطانيا

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

اكتشاف بروتين خطير في عيون البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎