"المشاط": انتخابات اتحاد الغرف السياحية 15 يناير

تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية تلقي مساء أمس القرار الوزاري رقم ٦١٧ لسنة ٢٠١٨ للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بشأن الدعوة لانتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية.



تنص المادة من القرار المذكور على أن تتم الانتخابات العاشرة صباحا يوم ١٥ يناير ٢٠١٩ بأحد فنادق القاهرة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد تعقد الجمعية العمومية لهذه الانتخابات بعدها بساعة وتكون صحيحة بأي عدد، ويبدأ الاتحاد في تلقي طلبات الترشح في عضوية مجلس إدارته ابتداء من ٢٨ نوفمبر الجاري حتى ٤ ديسمبر القادم.



وفي اليوم التالي ٥ ديسمبر سيتم إرسال كافة الطلبات للجنة المشرفة على الانتخابات والتي سيصدر بشأنها قرارا وزاريا يحدد أعضاء اللجنة والمشاركين على أن يبدأ فحص الأوراق والطعون وعرض كشوف المرشحين المقبولين خلال الفترة من ٥ ديسمبر إلى ١١ ديسمبر وتقدم طلبات التنازل وكذلك الطعون على المرشحين والمستبعدين إلى اللجنة العامة المشرفة خلال الفترة من ١٢ - ١٨ ديسمبر ويتم البت في الطعون ٢٥ ديسمبر.