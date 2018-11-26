"الشباب" الصومالية: مسلحون يقتلون رجل دين في وسط البلاد

قال المتحدث باسم حركة الشباب الصومالية عبد العزيز أبو مصعب إن مسلحين من الحركة هاجموا مركزا دينيا اليوم الاثنين بوسط البلاد، وقتلوا رجل دين و10 من أتباعه.



وأضاف أبو مصعب، في تصريحات له حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية)، أن "سيارة ملغومة اقتحمت اليوم مركز الرجل الذي يدعى عبد الولي وذلك لقيامه بإهانة النبي"، مؤكدا أن مسلحي الحركة داخل المركز ويطلقون النار.



وكانت حركة الشباب الصومالية قد أعلنت في وقت سابق أن عبد الولي كان يشير إلى نفسه على أنه نبي، لكن رجل الدين نفى ذلك.