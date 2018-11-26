الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس، اليوم الإثنين، لطيفًا شمالا حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد نهارًا باردًا ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية، والرياح تكون أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى غرب البلاد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 17 23

شبين الكوم 16 23

طنطا 16 23

دمنهور 17 23

الإسكندرية 17 23

بلطيم 16 23

مطروح 15 22

السلوم 16 21

سيوة 09 23

بورسعيد 17 22

دمياط 17 23

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 13 24

السويس 14 24

العريش 12 23

رفح 12 22

رأس سدر 13 23

نخل 07 20

نويبع 17 24

طابا 15 23

كاترين 08 18

الطور 16 25

شرم الشيخ 18 28

الغردقة 16 27

مرسى علم 18 28

الفيوم 12 24

بنى سويف 12 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 14 26

الأقصر 14 26

أسوان 15 26

أبوسمبل 16 26

الوادى الجديد 13 25

شلاتين 20 25

أبورماد 20 24

رأس حدربة 21 23

حلايب 21 23