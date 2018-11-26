البرلمان الأوكرانى يبحث فرض الأحكام العرفية عقب حادث "البحر الأسود"

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، إن البرلمان سيعقد اليوم الإثنين، جلسة خاصة ليقرر ما إذا كان ينبغي فرض الأحكام العرفية، بعد تصعيد كبير في التوترات مع روسيا في البحر الأسود.



وعقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع لمناقشة التصعيد، قال بوروشينكو أيضًا إن قوات الاحتياط ستكون جاهزة.



وذكرت وكالة أنباء أنترفاكس الروسية إن ذلك لا يعني تعبئة فورية.



وذكرت البحرية الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الأحد، أن سفنًا حربية روسية أطلقت النار على سفن حربية أوكرانية بعدما تركت منطقة الاثني عشر ميلًا القريبة من مضيق "كيرتش".