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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:33 ص

أولمبياد 2020.. اللجنة الدولية قلقة من ارتفاع درجة الحرارة

أولمبياد 2020.. اللجنة
وكالات
dostor.org/2411066

أبدى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني، توماس باخ، قلقه من ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2020، مقترحا تغيير موعد انطلاق سباق الماراثون.

وتحدث باخ ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، جون كوتيس، عن هذه المسألة، الأحد، خلال لقائهما مع عمدة طوكيو يوريكو كواكي، قبل أيام من اجتماع للجنة الأولمبية الدولية مقرر هذا الأسبوع في العاصمة اليابانية.

ونبه باخ إلى أن موجات الحرارة كتلك التي شهدتها طوكيو هذا الصيف، تمثل "مصدر قلق بالنسبة لنا". وردت عمدة طوكيو كويكي بأن هذه "المشكلة ستتم إدارتها بحزم"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي أواخر أكتوبر، دق بعض الأطباء اليابانيين ناقوس الخطر، ودعوا منظمي دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو لبدء سباق الماراثون في وقت أبكر من الموعد المقرر له، مؤكدين أن ارتفاع درجات الحرارة حتى في الصباح قد "يسبب موت" العدائين.

وسبق تقديم موعد سباق الماراثون بنصف ساعة، وسيقام في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بدلا من السابعة والنصف.

لكن كوتس، وعلى غرار الأطباء، اعتبر أن إشارة الانطلاق للسباق يجب أن تكون عند الساعة السادسة أو حتى الخامسة والنصف صباحا.

وتسود في كل عام موجات حرارة قوية في فصل الصيف في اليابان تسبب عشرات الوفيات على الأقل. وهذا الصيف، سجلت "بلاد الشمس المشرقة" درجات حرارة قياسية وصلت إلى 40 درجة مئوية.

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