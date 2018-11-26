برومو "The Lion King" ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".. فيديو

انضم برومو الفيلم العالمي "The Lion King" لقائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث احتل المركز الـ11 بعدما حقق 38 مليون مشاهدة خلال أربع أيام من طرحه عبر القناة الرسمية لشركة ديزنى المنتجة.



ويعتبر الفيلم إعادة إنتاج بعد مرور أكثر من 24 عاما على فيلم الأنميشن الأصلي حيث يتم الاستبدال فيها بمشاهد أكثر حقيقة، ومن المقرر طرحه فى 19 يوليو لعام 2019 المقبل، فى جميع دور العرض السينمائي حول الحالم، ويأتي الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح في 1994.