إسرائيل.. المصادقة على تعيين "كوخافى" رئيسًا لأركان الجيش

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية على تعيين الجنرال أفيف كوخافي رئيسا جديدا لهيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي خلفا لغادي ايزكون الذي سينهي مهام منصبه نهاية العام.



والثلاثاء الماضي، صادقت لجنة تعيين كبار المسؤولين الإسرائيليين على تعيين كوخافي رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الإسرائيلي، خلفًا لأزيكون، وذلك بعد تولي نتانياهو حقيبة وزارة الدفاع.



ومن المقرر أن يبدأ كوخافي البالغ من العمر 54 عاما بمزاولة مهامه في الأول من يناير 2019.



بدأ كوخافي خدمته العسكرية في وحدة المظليين، وتدرج في جميع مناصبها الإدارية، ليتم تعينه في نهاية المطاف قائدا لهذه الوحدة.



وقاد كوخافي ما يسمى بـ"فرقة غزة" التابعة للجيش الإسرائيلي، و"لواء الشمال"، ورأس شعبة الاستخبارات العسكرية، ووحدة العمليات.



كما شارك في قمع الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى حرب لبنان الأولى (1982) والثانية عام (2006)، وشارك في الحروب على قطاع غزة في الأعوام 2008 و2011 و2014.