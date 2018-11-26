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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:44 ص

اليمن.. قوات الشرعية تدمر عشرات الألغام الحوثية

اليمن.. قوات الشرعية
وكالات
dostor.org/2411047

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، اكتشاف وتفجير 86 لغما بحريا منذ بداية العمليات العسكرية.

وأوضح المالكي أن ما جرى اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع المنصرم بلغ 36 لغمًا بحريًا تم زراعتها مؤخرًا، وشهد يوم الأحد اكتشاف وتدمير 13 لغمًا بحريًا تم زراعتها بطريقة عشوائية.

وتشمل هذه الألغام ألغاما معلقة وألغام طافية زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأكد العقيد المالكي استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد والسفن التجارية وناقلات النفط العملاقه.

وأوضح العقيد المالكي في تصريحاته بأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتهديد سلامة خطوط الموصلات البحرية والتجارية العالمية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

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