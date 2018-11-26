صورة قديمة لميجان ماركل تحرج العائلة الملكية فى بريطانيا

عادت إحدى الصور القديمة لميجان ماركل زوجة الأمير هاري للظهور على الإنترنت، بعد نشرها على موقع "TMZ" يوم الأحد 25 نوفمبر، ويتوقع أن تسبب الكثير من الإحراج للعائلة الملكية في بريطانيا، حيث تظهر فيها دوقة سوسيكس بوضع حميم مع أحد الرجال السابقين في حياتها.



ويتعلق الأمر بالطباخ الكندي كوري فييتيللو، الذي ارتبطت معه بعلاقة عاطفية بين 2014 و2016، مباشرة بعد طلاقها من زوجها السابق المنتج تريفور أنجيلسون.



وذكر الموقع أن الصورة التقطت خلال عشاء للصديقين في مطعم "أطلس" بتورونتو قبل فترة وجيزة من لقائها بالأمير هاري حفيد الملكة أليزابيث الثانية في صيف 2016.



تجدر الإشارة إلى أن فييتيللو أصبح له الآن ابن، في الوقت الذي تنتظر فيه ميجان أيضًا مولودها الأول.