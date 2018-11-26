"أوهايو" أول ولاية أمريكية تقبل دفع الضرائب بـ"البيتكوين"

أعلنت ولاية أوهايو الأمريكية استعدادها لقبول دفع ضرائب الشركات بكافة أشكالها من خلال استخدام العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، لتكون بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية تقبل رسميًا التعامل بالعملات المشفرة، في الوقت الذي فشلت فيه العديد من الولايات في تمرير القرار من بيد يدي المُشرعين ومسؤوليها.



ووفقًا لما نشره موقع تيك كرانش التقني، فإن الشركات التي ترغب في الاستفادة من القرار الجديد عليها أن تقوم بالتسجيل في موقع "OhioCrypto.com"، حيث يتم قيد الشركات ضمن النظام الذي سيجمع وينظم عملية الدفع، ويعتبر مسؤول الخزانة بالولاية جوش مانديل هو صاحب تلك الفكرة الفريدة، والتي تهدف إلى إعادة تقديم الولاية بأنها منصة صحية لتطبيق التقنيات الحديثة.



يأتي ذلك في وقت عصيب تمر به العملات المشفرة في سوق التداول العالمي، حيث تعيش العملات المشفرة حاليًا حالة من السقوط الحر في قيمتها، فقد انخفض سعر البيتكوين يوم الإثنين الماضي إلى ما دون 4000 دولار، ليكون ذلك أقل قيمة وصل إليها البيتكوين منذ بداية انهيار قيمته من نهاية 2017، بعد أن كان قد وصل لأوج مجده بسعر تجاوز 20000 دولار.