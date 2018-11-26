"شويكار" تكشف سبب ابتعادها عن الأضواء ومشاركتها بالأعمال الفنية

أوضحت الفنانة القديرة شويكار، أن تعرضها لأزمة صحية سبب رئيسي لاختفائها عن وسائل الإعلام والمشاركة بالأعمال الفنية، مؤكدة أنها لا تريد أن يراها جمهورها بهذه الحالة، خاصة وأنها توقفت عن تقديم أعمال فنية من فترة طويلة.



وأشارت "شويكار" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن عيد ميلادها يوافق يوم 4 نوفمبر، ونفت ما تردد أن عيد ميلادها يوافق 25، مؤكدة أنها احتفلت به برفقة أبنتها وأحفادها وبعض الأصدقاء.



وأضافت أن الفنانة الكبيرة ميرفت أمين هي صديقة عمرها من الفنانات، ولا تزالان على تواصل، كما أشادت الفنانة بأداء العديد من الممثلات في أعمالهن الدرامية، مثل منى زكي ومنة شلبي ودنيا سمير غانم وغادة عادل.







