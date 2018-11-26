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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:27 ص

مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى

مينا مرزوق
مينا مرزوق
dostor.org/2411041

فاز مدير التصوير مينا مرزوق، بجائزة أحسن تصوير لفيلم قصير بمهرجان أفروديت السينمائي، بمدينة نيويورك الأمريكية؛ وذلك عن فيلم "ورقة شجر" بعد منافسة شرسة مع جميع الأعمال على مستوى العالم.

وشارك "مرزوق" بفيلم "ورقة شجر" المصري، في مهرجان أفروديت السينمائي الدولي والذي يقام كل شهر، وذلك عن جائزة شهر نوفمبر، بعد منافسة مع العديد من الأعمال السينمائية العالمية.

يذكر أن مينا مرزوق، شارك في تصوير العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا داخل مصر وخارجها، أبرزها فيلم "رحلة يوسف" وفيلم "بيت ست"ن بالإضافة إلى مسلسل "البيت الكبير"، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة في التلفزيون المصري.

مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
مينا مرزوق يفوز بجائزة أحسن تصوير بفيلم "ورقة شجر" فى مهرجان أفروديت السينمائى
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