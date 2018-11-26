"جمعة" يكشف خطة "الأوقاف" لنشر الفكر الإسلامى الوسطى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تسير وفق خطة محكمة واستراتيجية واضحة مرنة ومتجددة ومتطورة وديناميكية لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.



وأضاف "جمعة"، أن الوزارة تعمل في منهجها على تحصين النشء والشباب ضد الأفكار المتطرفة، مع الأخذ بزمام القراءة المتأنية لقضايا العصر في إطار الحفاظ على الثوابت والتجديد في إطار المتغيرات وفق ظروف العصر ومستجداته، وبنت هذه الخطة على محاور متعددة منها الخطب والدروس والندوات والمحاضرات والمقالات والتأليف والترجمة والنشر، وخوض غمار التجديد.



وأوضح وزير الأوقاف، أن من ضمن هذه المحاور وهي المدارس العلمية، التي بلغت هذا العام ٢٠١٨م ١٣٩ مدرسة علمية بزيادة ٩٧ مدرسة علمية عن العام الماضي ٢٠١٧م، بنسبة زيادة ١٣١٪؜ تقريبا، و٧٦٤ مدرسة قرآنية بزيادة ١٧٥ مدرسة قرآنية عن العام الماضي، بنسبة زيادة ٢٩٪؜ تقريبا، و٢٨ مركزا للثقافة الإسلامية بزيادة ٦ مراكز جديدة هذا العام، منها ثلاثة مراكز بمحافظة شمال سيناء.



ولفت جمعة، إلى أنه يوجد برامج التدريب والتأهيل العصرية المتنوعة مع استعداد الوزارة لافتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مطلع العام القادم ٢٠١٩م، وكذلك إعدادها لعقد المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد يومي ١٩ و٢٠ يناير القادم ٢٠١٩م تحت عنوان: "بناء الشخصية الوطنية وأثره في استقرار الدول والمجتمعات وتحقيق رقيها وتقدمها"، مع التوسع المضطرد المستمر في القوافل الدعوية والمدارس العلمية والقرآنية وسائر الأعمال العلمية والدعوية والتثقيفية.