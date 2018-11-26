حقيقة تصوير جزء ثانِ من "Venom" بعد تحقيقه إيرادات قياسية

أكدت شركة سوني المنتجة لفيلم الخيال العلمي والفانتازيا "Venom"، صحة ما تداول عن استعدادها لتصوير جزء ثاني من العمل، وذلك بعد نجاح الموسم الأول منه وتحقيقه إيرادات قياسية اقتربت من مليار دولار حول العالم.



وأفادت التقارير العالمية أن الشركة قررت أن تطرح الجزء الثانى من الفيلم خلال عام 2020 ليستكمل قصة الجزء الأول، كما تستعد للتجهيز لجزء ثالث من العمل ليشارك فيه شخصيات أخرى من عالم أبطال "مارفل" الخارقين.



"Venom" تدور قصته حول إيدى بروك التى يجسدها "توم هاردى"، والذى ظهر لأول مرة في أفلام سبايدر مان، الشخصية التي تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.