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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:02 ص

"ترامب" يستغل تظاهرات "السترات الصفراء" فى فرنسا

الحب الحقيقي عمره
الحب الحقيقي عمره ما يكون حب ميت
وكالات
dostor.org/2411029

دخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على خط تظاهرات "السترات الصفراء، في فرنسا، الذي يدين تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الرسوم على المحروقات بقرار من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال "ترامب"، في تصريحات صحفية: "التظاهرات الكبرى والعنيفة في فرنسا لا تأخذ في الاعتبار إلى أي مدى عوملت الولايات المتحدة بشكل سيء من قبل الاتحاد الأوروبي، حول التجارة أو حول نفقاتنا العادلة والمنطقية لضمان حمايتنا العسكرية. علينا معالجة هذين الموضوعين قريبًا".

ولم يشر الرئيس الأمريكي بصورة مباشرة إلى نظيره الفرنسي، لكن تصريحه جاء غداة يوم تعبئة جديد في فرنسا لـ"السترات الصفراء".

وبعد عودته من باريس منتصف نوفمبر إثر احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى مع زعماء آخرين من العالم، هاجم "ترامب" بشدة الرئيس الفرنسي وسخر من "نسبة شعبيته الضعيفة جدًا".

وكذلك هاجم في تغريدات اقتراحه إنشاء جيش أوروبي.

من جانبه، رد الرئيس الفرنسي، قائلا: "علينا أن نحترم بعضنا البعض كحلفاء"، وفي خطابه خلال الاحتفالات، انتقد بشدة "القومية".

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