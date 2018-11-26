الاحتلال الإسرائيلى يعتقل قيادات من حركة فتح فى القدس

داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من منازل قيادات وكوادر حركة فتح في مدينة القدس، واقتادت بعضهم إلى مناطق غير معلومة.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي اعتقل عدة أشخاص من قيادات حركة فتح، بزعم أنهم مطلوبين.



ووفقًا للمصادر، فإن المخابرات الإسرائيلية، اعتقلت كلا من، إسلام بكيرات، وهو ضابط في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، ورئيس لجنة مناهضة التطبيع جهاد عويضة وحولتهما للتحقيق.



وفي وقت سابق، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، وقمعت مسيرة تضامنية معه في المدينة.