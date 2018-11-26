حقيقة تصنيع إيران 5 رؤوس نووية

لا تزال وثائق البرنامج النووي لإيران التي كشفت عنها إسرائيل تُثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الدولية، حول حقيقة تصنيع النظام الإيراني للسلاح النووي، والمُضي قدمًا في امتلاك أسلحة دمار شامل رغم توقيع طهران الاتفاق النووي في عام 2015.



وتناول المحلل الإيراني، رضا تقى زاده، في تقرير حقيقة الوثائق التي تُشير إلى تصنيع إيران 5 رؤوس نووية كخطوة أولى ضمن مشروع برنامجها النووي العسكري.



وذكر تقى زاده أن الوثائق التي تمكن ضباط استخبارات إسرائيليون من الحصول عليها من مستودع بمدينة تورقوز آباد جنوب العاصمة الإيرانية طهران كشفت أن إيران تعمل على تصنيع 5 رؤوس نووية.



واستشهد ضمن تأكيده جدية مخطط إيران النووي بمقال مشترك لثلاثة خبراء هم: ديفيد البرايت، اولي هاينونن واندريا استرايكر صاحبة كتاب البرنامج النووي لجنوب إفريقيا، حول الجهود الخفية للجمهورية الإسلامية للحصول على السلاح النووي خلال العقود الماضية.



وعلّق تقى زاده على مقال الخبراء قائلًا: "إن أبرز ما جاء في هذ المقال هو طرح الخبراء سؤالًا حول مصير المعدات النووية وبقية الوثائق المتعلقة ببرنامج إيران النووي التي تمتنع إيران بإصرار شديد على تسليمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وأشار إلى أن مقال الخبراء الثلاث استند إلى الوثائق المسربة حول برنامج إيران النووي السري الذي يُطلق عليه "عماد"، لافتًا أن إسرائيل سلّمت بعض هذه الوثائق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأضاف أن أبرز مراحل البرنامج النووي الإيراني اعتمدت على إجراء تجارب نووية تحت الأرض، الحصول على اليورانيوم المخصب من الخارج، فضلًا عن تأسيس مركز "فوردو" لتخصيب اليورانيوم داخل إيران في حالة فشل الحصول عليه من الخارج.