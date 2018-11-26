بالصور.. بريانكا شوبرا تنتهى من تصوير "The Sky is Pink"

انتهت النجمة الهندية من تصوير فيلمها السينمائي الجديد "The Sky is Pink"، ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال عام 2019 المقبل.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة حياة عائشة تشودرى، التى توفيت عام 2015، وكان عمرها 18 عامًا، وفقًا للتقرير الذى نُشر على موقع "variety".



من ناحية أخرى؛ تستعد "بريانكا" لحفل زفافها على المغني الأمريكي نيك جوناس، وسيكون في قصر أمايد بهاوان في جودبور، وفقًا للاحتفالات الهندوسية التقليدية، وسيتم تقسيم الزفاف إلى حفلين، تبدأ احتفالات الزفاف في 28 نوفمبر، وسيقام حفل الزفاف المسيحي في 3 ديسمبر.