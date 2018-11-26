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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:56 ص

بالصور.. بريانكا شوبرا تنتهى من تصوير "The Sky is Pink"

بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
منار إبراهيم
dostor.org/2411006

انتهت النجمة الهندية من تصوير فيلمها السينمائي الجديد "The Sky is Pink"، ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال عام 2019 المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حياة عائشة تشودرى، التى توفيت عام 2015، وكان عمرها 18 عامًا، وفقًا للتقرير الذى نُشر على موقع "variety".

من ناحية أخرى؛ تستعد "بريانكا" لحفل زفافها على المغني الأمريكي نيك جوناس، وسيكون في قصر أمايد بهاوان في جودبور، وفقًا للاحتفالات الهندوسية التقليدية، وسيتم تقسيم الزفاف إلى حفلين، تبدأ احتفالات الزفاف في 28 نوفمبر، وسيقام حفل الزفاف المسيحي في 3 ديسمبر.

بالصور.. بريانكا شوبرا تنتهى من تصوير "The Sky is Pink"
بالصور.. بريانكا شوبرا تنتهى من تصوير "The Sky is Pink"
بالصور.. بريانكا شوبرا تنتهى من تصوير "The Sky is Pink"
بالصور.. بريانكا شوبرا تنتهى من تصوير "The Sky is Pink"
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