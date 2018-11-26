اليوم.. الحكم على عيسى حياتو بتهمة احتكار بث المباريات

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم السابق، وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد السابق، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.



وكانت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق، بمخالفة المادة 8 فقرات "أ" و"ب" و"د" من قانون 5 حماية المنافسة، وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم؛ حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، لمدة 12 عاما بين 2017 و2028.