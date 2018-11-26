أغرقته والدته بعد إنجابه سفاحًا.. تفاصيل مقتل "رضيع أبو النمرس"

كشفت مباحث الجيزة لغز العثور على جثة رضيع داخل برميل بحمام منزله بأبو النمرس، حيث تبين أن والدته أغرقته بالمياه بعد إنجابها له سفاحا، خشية تعرضها للمعايرة به وفضح أمرها.



تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بغرق رضيع داخل برميل مياه في حمام منزله بقرية زاوية أبو مسلم بمدينة أبو النمرس، ووجه بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.



وأفادت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن موظف بالمعاش أبلغ أنه فوجيء بحفيده غارقا في برميل مياه بالمنزل، وانتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ، وناقش ضباط المباحث والدة الطفل، والتي تبين أنها تدعى "سارة. م" 22 سنة، وقررت أنها فوجئت بغرق الطفل، كما تم مناقشة باقي أفراد الاسرة.



ومع استمرار التحريات والمناقشات برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة اعترفت الأم بأنها هي من قامت بقتل طفلها وأغرقته، حيث أنها حملت به سفاحا من علاقة غير شرعية وعندما علم شاب يدعي "نادر. ر" بالأمر وافق على الزواج منها ونسب الطفل له وتزوجها وهي حامل في شهر، وأنجبت الطفل وادعي أنه نجله.



وأشارت التحريات إلى أن الطفل يبلغ من العمر 4 أشهر ويدعى "عمرو"، ثم لاحظت الزوجة تغير زوجها بعد أن ارتبط بعلاقة عاطفية مع زميلة له بالعمل، وبدأ التشاجر بينهما.



وشرحت التحريات أن الزوج مع تزايد المشاجرات مع زوجته هددها بفضح أمرها، وأن الطفل ليس نجله، كما أخبرها أنه سيقوم برفع قضية لتطليقها بعد إثبات عدم نسب الطفل له، فخشيت من افتضاح أمرها، وقررت التخلص من ابنها خوفا من الفضيحة ومعايرتها به، فملأت برميل بالمياه وألقته به، محاولة ادعاء غرقه أثناء لهوه، وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث أبو النمرس القبض على المتهمة.



تحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.