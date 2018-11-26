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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:37 ص

عامل يهشم رأس مقاول بـ"شوكة لودر" ويدفنه بصحراء أكتوبر

جثة ـ أرشيفية
جثة ـ أرشيفية
ندي حمدي
dostor.org/2410994

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز اختفاء مقاول بمنطقة أكتوبر منذ يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تبين أن عاملًا هشم رأسه بشوكة لودر ودفنه في الصحراء؛ انتقامًا منه لإهانته في مشاجرة سابقة.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتقديم ربة منزل ببلاغ لقسم شرطة أكتوبر ثانٍ بتغيب زوجها "رشاد. ح. ع"، 47 سنة، مقاول، حيث توجه إلى عمله إلى شونة رمل وزلط يمتلكها يوم الثلاثاء الماضي في ذكرى المولد النبوي الشريف ولم يعد الي المنزل حتي يوم الخميس، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف غموض وملابسات اختفاء المقاول.

فيما قام فريق البحث برئاسة العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بفحص علاقات المقاول في العمل وخلافاته؛ لبيان وجود عداوات له من عدمه وأخر مشاهدات له يوم اختفائه نجحت التحريات التي أجراها العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر في التوصل إلى عامل لودر يدعي "عبد الرحمن. ع. س"، 20 سنة، تشاجر مع المقاول منذ أسبوع بسبب خلاف بينهما في العمل علي تحميل مواد البناء قام خلالها المقاول بالتشاجر معه امام باقي العمال.

واستصدرت المباحث إذنا من النيابة العامة لضبط العامل لاستجوابه حول خلافه مع المقاول وتمكنت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم أكتوبر ثان من ضبط العامل وبمناقشته حول علاقته بالمقاول اعترف بقتله.

وقال المتهم في التحريات ومناقشات فريق البحث إنه شعر بالإهانة بعد تشاجر المقاول معه وبعد اسبوع خطط للتخلص منه فاستدرجه وسط المنطقة الصحراوية بحجة التناقش في العمل وبعد توغلهما بالصحراء وترجل المقاول رفع المتهم شوكة اللودر وهوي بها على رأسه لتتفجر منها الدماء ويسقط قتيلا بعدما هشم المتهم جمجمته ثم دفنه بالرمال ووضع كمية اخري فوقه لاخفاء الجثة، وأضاف المتهم أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لكرامته.

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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