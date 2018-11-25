صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به





تواصل نيابة شمال القاهرة الكلية، تحقيقاتها فى اتهام صاحب «ترابيزة بلياردو» بقتل شاب، بسبب خلاف على فتاة سبق أن تقدم لخطبتها ورفضته.

ووفق نص التحقيقات التى حصلت عليها «الدستور»، فى القضية المقيدة برقم ٣٧٠٢ لسنة ٢٠١٧ جنايات الزاوية الحمراء، قتل المتهم «شهاب.س» ٢٦ عامًا، المجنى عليه «سيد. أ»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سلاح نارى «فرد خرطوش».

وجاء فى قرار الإحالة، أن المتهم أعد كمينًا للمجنى عليه، فى مكان يُعرف سلفًا أنه يمر منه يوميًا، وأطلق صوبه عيارًا ناريًا بقصد قتله.

واستمعت النيابة لأقوال خطيبة المجنى عليه «إسراء.ص» ٢١ عامًا، التى قالت إن خلافًا سابقًا وقع بينها وبين المتهم، وأنه أثناء سيرها بالطريق العام بالقرب من مسكنها تعرض لها المتهم، وقام بصفعها على وجهها عقب تقدمه لخطبتها من قبل ورفضها له.

وقال شقيق المجنى عليه «حسام» إنه أثناء وجوده بمحل عمله فى مكتب للدعاية والإعلان، سمع دوى إطلاق أعيرة نارية، وبالتوجه إلى مكان إطلاق النار، شاهد شقيقه ملقى على الأرض ينزف، وأنه حاول إسعافه لكن خارت قواه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال الشاهد الأول «أحمد. ا» ٦٢ عامًا، إنه أثناء وجوده بمسكنه هاتفه المجنى عليه وطلب منه إرسال أحد الأشخاص له لكى يسلمه بعض المستلزمات، وأنه بعد مدة قصيرة، سمع صوت صراخ ونحيب، واكتشف أن المجنى عليه سقط قتيلًا فى الشارع، وعلم من أهالى المنطقة أن المتهم قتله رميا بالرصاص.

