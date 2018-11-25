القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
حوادث
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

صاحب «ترابيزة بلياردو»
حسام التمساح
dostor.org/2410993



تواصل نيابة شمال القاهرة الكلية، تحقيقاتها فى اتهام صاحب «ترابيزة بلياردو» بقتل شاب، بسبب خلاف على فتاة سبق أن تقدم لخطبتها ورفضته.
ووفق نص التحقيقات التى حصلت عليها «الدستور»، فى القضية المقيدة برقم ٣٧٠٢ لسنة ٢٠١٧ جنايات الزاوية الحمراء، قتل المتهم «شهاب.س» ٢٦ عامًا، المجنى عليه «سيد. أ»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سلاح نارى «فرد خرطوش».
وجاء فى قرار الإحالة، أن المتهم أعد كمينًا للمجنى عليه، فى مكان يُعرف سلفًا أنه يمر منه يوميًا، وأطلق صوبه عيارًا ناريًا بقصد قتله.
واستمعت النيابة لأقوال خطيبة المجنى عليه «إسراء.ص» ٢١ عامًا، التى قالت إن خلافًا سابقًا وقع بينها وبين المتهم، وأنه أثناء سيرها بالطريق العام بالقرب من مسكنها تعرض لها المتهم، وقام بصفعها على وجهها عقب تقدمه لخطبتها من قبل ورفضها له.
وقال شقيق المجنى عليه «حسام» إنه أثناء وجوده بمحل عمله فى مكتب للدعاية والإعلان، سمع دوى إطلاق أعيرة نارية، وبالتوجه إلى مكان إطلاق النار، شاهد شقيقه ملقى على الأرض ينزف، وأنه حاول إسعافه لكن خارت قواه ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وقال الشاهد الأول «أحمد. ا» ٦٢ عامًا، إنه أثناء وجوده بمسكنه هاتفه المجنى عليه وطلب منه إرسال أحد الأشخاص له لكى يسلمه بعض المستلزمات، وأنه بعد مدة قصيرة، سمع صوت صراخ ونحيب، واكتشف أن المجنى عليه سقط قتيلًا فى الشارع، وعلم من أهالى المنطقة أن المتهم قتله رميا بالرصاص.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 16 دقيقة

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ حوالي 14 ساعة

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ 4 أيام

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ 4 أيام

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

منذ اسبوع

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ أقل من شهر

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

الآن

حقيقة تدريب زيدان لمنتخب قطر

"حتى يتبين الحق".. أمين صندوق الوفد يكشف أسباب اعتذاره عن منصبه

التضامن: صرف تعويضات لضحايا حادث معدية المنوفية

الباز: مستقبل مصر لن ينصلح إلا بتطوير التعليم (فيديو)

ads
الأكثر قراءة

طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا (فيديو)

أسرار مقتل معلمة على يد طالب: والدتها الكفيفة اكتشفت الجريمة

"مسيلمة الكذاب وسجاح".. أبواق الإخوان الكاذبة تسيطر على عقل "حسن نافعة"

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا (فيديو)

أسرار مقتل معلمة على يد طالب: والدتها الكفيفة اكتشفت الجريمة

"مسيلمة الكذاب وسجاح".. أبواق الإخوان الكاذبة تسيطر على عقل "حسن نافعة"

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ads
كشكول

المحرصاوى.. إساءة الطلاب للجامعة ترتد إليهم ومواقع التدمير الإجتماعى لا تفيد

أهم التكنولوجيات والبرامج الحديثة في ندوة بحاسبات عين شمس

إقبال كبير من طلاب وأساتذة "أصول الدين" على معرض كتاب الكلية

إنطلاق الإمتحانات التجريبية بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

"التأمين على أرباب العهد" ندوة بجامعة عين شمس

الأمصار

ملك البحرين يمنح ولي عهد السعودية وسام الدرجة الممتازة "صور"

التحالف العربي: تدمير 36 لغم بحري زرعهم تنظيم الحوثي

ليبيا.. إنقاذ 27 مهاجر غير شرعي من الغرق

تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهاب

محمد بن سلمان: تربطنا علاقة قوية بالإمارات

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

دراسة تربط تربية الحيوانات بإطالة العمر

خطوتان لنوم مريح: تخلص من الأرق

السفر عليه خصومات في مهرجان تخفيضات البلاك فرايداي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

اكتشاف بروتين خطير في عيون البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎