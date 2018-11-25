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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:32 م

100 مليون صحة كشف حساب المرحلة الأولى من مبادرة مواجهة فيروس «C»

100 مليون صحة كشف
dostor.org/2410990


تنتهى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية بنهاية الشهر الجارى، بعدما بدأت أول أكتوبر الماضى وشهدت إجراء الفحص وتقديم العلاج لمواطنى ٩ محافظات تشملهم هذه المرحلة. وتمكنت الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة من الوصول إلى ملايين المواطنين، خاصة أنها لم تكتفِ بالنقاط المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان، فى المستشفيات والوحدات الصحية بل توجه أفرادها إلى مراكز الشباب والمساجد والكنائس والمقاهى وغيرها من مناطق التجمعات لإجراء الفحص على المواطنين المترددين عليها. «الدستور» تستعرض خلال السطور التالية ما أنجزته فرق المبادرة فى المحافظات التسع، وأبرز المعوقات التى واجهتهم، وآراء المواطنين فى عملهم، وغيرها من الأمور المتعلقة بالحملة.


القليوبية..الفرق الطبية فى الكافيهات والجامعة.. والعمل على ورديتين

انتهت محافظة القليوبية من فحص ما يزيد على ٢ مليون و١٢٥ ألف مواطن، من إجمالى مستهدف يبلغ ٢ مليون و٩٠٤ آلاف مواطن، مع توجيه مَن تثبت إصابته بـ«فيروس سى» إلى مستشفيات الحميات الرئيسية فى المحافظة، من أجل استكمال التحاليل اللازمة وتلقى العلاج.
وقال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إن إجمالى المترددين من أبناء المحافظة على ٢٥٦ نقطة ارتكاز، تخطى ٢ مليون و١٢٥ ألف مواطن، من إجمالى مستهدف ٢ مليون و٩٠٤ آلاف، مشيرًا إلى أن شبرا الخيمة حلت فى المركز الأول بـ٤٣٠ ألفًا و٧٠٦ مواطنين مترددًا، تليها الخانكة بـ٣٥١ ألفًا و٦٩٠ مواطنًا، ثم بنها فى المركز الثالث بـ٣٣ ألفًا و٨٩٧ مواطنًا.
وأضاف المحافظ: «وضعنا خططًا وحملات لحشد المواطنين بالتنسيق مع الرائدات الريفيات والمجلس القومى للمرأة والأزهر والأوقاف والكنيسة والمدارس والجامعات ومراكز الشباب والعمد والمشايخ فى القرى والمجتمع المدنى، لاستهداف جميع أبناء المحافظة قبل انتهاء المبادرة نهاية الشهر الجارى».
ونالت مديرية الصحة بالمحافظة إشادة كبيرة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التى وجهت الإدارة المالية فى الوزارة بصرف مكافأة مالية للأطقم الطبية التى شاركت فى المسح، خاصة بعد المجهود الكبير الذى بذلوه خلال الحملة.
وخلال الشهر الثانى من انطلاق الحملة، قلت الأعداد المترددة على الوحدات والمراكز الصحية، فتنقلت الأطقم بين مدن وقرى المحافظة، وفى بنها على سبيل المثال وجدت هذه الفرق بمقر كلية الحقوق، ومنطقة الفيلات والكبارى الرئيسية، بجانب السوق الرئيسية للمدينة، والكافيهات وأماكن التجمع الرئيسية، وذلك بالعمل على ورديتين صباحية ومسائية.

الإسكندرية..إقبال واسع من المواطنين.. وإشادة بتوجيه قوافل لكبار السن

شهدت المراكز التى خصصتها محافظة الإسكندرية لإجراء الكشف الطبى على المواطنين ضمن المبادرة، وعددها ٢٠٤، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين توافدوا على الوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة، منذ الأيام الأولى للحملة.
وحرصت المحافظة على توفير هذا العدد الكبير من مراكز الكشف، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين فى الأماكن النائية والبعيدة، وسط إشادة من المستهدفين بالمعاملة الطيبة، وبتوجيه قوافل لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
ووصلت الحالات التى أجرت الفحص فى «عروس البحر المتوسط» إلى قرابة ٦٠٪ من الأعداد المستهدفة، بعد أن فتحت الأندية والأحياء أبوابها أمام المشاركين فى الحملة، بجانب التنسيق مع رؤساء الأحياء لتوقيع الكشف الطبى على العاملين بها.
من جهته، قال على أحمد، ٤٢ عامًا، من منطقة «فيكتوريا»، إن مسئولى الحملة يهتمون بالمواطن البسيط، ويتواجدون فى كل المناطق عن طريق العيادات المتنقلة، ما أسهم فى اكتشافه عددًا كبيرًا من المصابين بـ«فيروس سى». فى المقابل، استاء مواطنون تبين إصابتهم بـ«فيروس سى»، وأحيلوا إلى مستشفيات عامة، من الزحام الشديد وطول فترة إجراء الفحوصات الأولية واستكمال الأوراق المطلوبة، والتى تصل لأكثر من ١٠ ساعات، الأمر الذى تزيد صعوبته مع وجود العديد من كبار السن بينهم.
وقالت نعيمة أحمد، ٦٢ عامًا، إنها اكتشفت إصابتها بـ«الفيروس» فأحيلت إلى مستشفى القبارى العام لاستكمال الأوراق والتحاليل، رغم كونها تسكن بمنطقة سيدى بشر، وهو ما جعلها تواجه صعوبات بالغة من بُعد المسافة، بجانب الزحام الشديد بالمستشفى. وأضاف صبحى سعيد، ٥٠ عامًا، «أن المرضى تواجدوا فى المستشفى من الثامنة صباحًا، لكن الموظفين لم يبدأوا الإجراءات واستلام الأوراق إلا فى الثانية ظهرًا حتى السابعة مساءً، وذلك رغم أن أغلبية المرضى من كبار السن ولا يستطيعون الانتظار كل هذه المدة، خاصة مع عدم وجود أماكن كافية للانتظار أو استراحات للمرضى».

دمياط..جولات مفاجئة لـ«منال ميخائيل».. وإحالة المخالفات للتحقيق

قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن المبادرة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن، وهو نصف العدد المستهدف للمحافظة، مشيرًا إلى أن الحملة انطلقت فى كليات الجامعة، وكذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة ميناء دمياط، ومديرية التربية والتعليم، وعدد من موظفى الإدارات التعليمية.
من جهتها، قامت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، بجولات ميدانية مفاجئة لتفقد سير العمل بالمبادرة، وتمكنت من رصد بعض المخالفات، مثل غياب بعض الفنيين وتعطل جهاز أشعة، وغياب أطباء، وأحالت المخالفات للتحقيق.
وشكا عدد من الأهالى ممن خضعوا للفحص من تعطل شبكة الإنترنت فى عدد من الوحدات الصحية، وتأخر عملية الفحص الطبى، وبعضهم شكا من تعطل جهاز الأشعة فى الوحدة الصحية بقرية سيف الدين بدمياط، وتغيب الفنيين.
وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط إحالة أى مخالفات للتحقيق وعدم السماح أو التهاون فى أى تجاوز أو غياب أو قصور، وقال عبدالسلام القاضى، أحد المواطنين، إن الحملة حققت نجاحًا حقيقيًا بعد أن وصلت إلى القرى والمراكز والنجوع، مضيفًا أنه شارك فى الحملة، ووجد تعاونًا من الأطباء وطاقم التمريض واطمأن على صحته.

الفيوم..الحملة تنجز 90% من المستهدف

قالت الدكتورة آمال هاشم، وكيلة وزارة الصحة بالفيوم، إن المبادرة حققت ٩٠٪ من المستهدف فى المحافظة، وما زالت تواصل عملها، داعية أهالى الفيوم لضرورة الإسراع فى الاستجابة للمبادرة وتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن الإصابة بـ«فيروس سى» والأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر، مشيرة إلى أن تلك المبادرة تأتى من أجل الموطن والحفاظ على صحته وسرعة تقديم العلاج والرعاية اللازمة له حال ثبوت إصابته بالفيروس.
من جهته، قال الدكتور محمد عبدالتواب، منسق عام الحملة بالفيوم، إن الفرق المختصة تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة المختلفة للكشف على المواطنين وإجراء التحاليل اللازمة لهم مجانا، مع صرف العلاج اللازم للحالات التى ثبتت إصابتها دون تكبد أى مصاريف.
فى السياق ذاته، رصدت «الدستور» أبرز معوقات العمل التى تتعرض لها فرق الحملة، ومنها عدم تعاون بعض الشخصيات والقطاعات، ومثال على ذلك ما حدث أمام مسجد الروبى بمدينة الفيوم، حيث منع القائمون على المسجد أفراد الحملة من ممارسة عملهم بساحته، بحجة عدم وصول إخطار رسمى، ولم يثنهم عن موقفهم سوى تدخل وكيل وزارة الأوقاف الدكتور حسنى حبيب، الذى أصدر توجيهاته للإمام بالسماح للحملة بممارسة مهام عملها، وهو نفس ما تكرر فى بعض الجهات الأخرى نتيجة عدم وجود تنسيق بين مديرية الشئون الصحية وبقية القطاعات المختلفة.

البحيرة..5%من إجمالى المترددين مصابون بفيروس «سى»

واصلت فرق الكشف عن «فيروس سى» بمحافظة البحيرة، عملها ضمن المبادرة، وأجرت الكشف الطبى على ٢ مليون و٢٨٢ ألفًا، حتى بداية الأسبوع الجارى، وتبين وجود أجسام مضادة لفيروس سى بـ١١٧ ألفا و٦٠٠ منهم، من إجمالى المواطنين الذين تم إجراء الكشف عليهم، بنسبة ٥٪.
وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن الحملة القومية للقضاء على فيروس سى تستهدف جميع المواطنين من سن ١٨ سنة فأكثر من الجنسين، ويقدر عددهم بحوالى ٣ ملايين و٧٤٦ ألف مواطن من محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن عمليات الفحص الطبى تتم فى ٤٠٨ منشآت صحية موزعة على ١٦ إدارة صحية على مستوى المحافظة، وبمشاركة ١٤٤٦ فريقًا طبيًا بجميع قرى ومراكز المحافظة.
وأضاف أن الوزارة وفرت كل الأدوية والأجهزة والمعدات اللازمة لنجاح الحملة القومية لإعلان مصر خالية من فيروس «سى» فى ٢٠٢٠، كما انتشرت الأطقم الطبية بالمحافظة خلال الأيام الماضية بكثافة، فى محاولة منهم للحاق بالعدد المستهدف.


أسيوط..فحص 1.6 مليون مواطن بمشاركة المساجد والكنائس ومراكز الشباب

كشف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن فحص مليون و٦٥٠ ألف مواطن، حتى بداية الأسبوع الجارى، عن طريق ٩٦٠ فرقة طبية منتشرة بـ٢٥٧ نقطة بمراكز المحافظة وقراها.
وأضاف «حافظ» أن فعاليات المبادرة شملت جميع المؤسسات الحكومية ومديريات الخدمات، فضلًا عن دور العبادة من مساجد وكنائس وأندية رياضية ومراكز شباب ونقابات فرعية لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين، وتسهيلًا على الأسر، ومراعاة لظروف عملهم، معلنًا تقديم كل الدعم لإنجاح المبادرة.
وذكر أن الحالات الإيجابية يتم تحويلها إلى مراكز العلاج فى مركز الوليدية ومستشفى الراجحى بأسيوط ومستشفى صدفا والقوصية لإجراء تحاليل الـPCR وما يلزم من التحاليل الأخرى، للتأكد من الإصابة من عدمه، وتحديد نوعية الأدوية المناسبة لكل حالة، وفى حالة التأكد من الإصابة يتم صرف العلاج مجانًا، أما بالنسبة للأمراض غير السارية فيتم تحويلها للمستشفيات العامة لصرف العلاج على نفقة الدولة.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تنفذها فرق عمل تتكون من ٣ إلى ٥ أفراد، تضم طبيبًا بشريًا أو صيدليًا أو طبيب أسنان، وفرد تمريض ومدخل بيانات (إدارى أو فنى إحصاء) خلال الفترة الصباحية من الساعة ٩ إلى الساعة ٣ عصرًا والفترة المسائية من ٣ عصرًا إلى ٩ مساء، والمستهدف اليومى للفريق الواحد الكشف عن ٦٠ مريضًا يوميًا، وتشمل الخدمات المقدمة: تحليل فيروس «سى»، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم (السمنة).
وتشهد الحملة تفاعلًا من الأهالى، واستقبلت بيوت العبادة الإسلامية والمسيحية فرق المسح الطبى لتقديم الخدمة لجميع المترددين عليها، تزامنًا مع تشكيل فرق مسح لتجوب المصالح الحكومية لتقديم الفحص الطبى اللازم للموظفين فى أماكنهم للحفاظ على مصالح المواطنين وعدم الإضرار بهم.
وقال الدكتور حمدى جمعة، مدير الوحدة الصحية بأسيوط الجديدة، إن الحملة تعمل بكامل طاقتها منذ اليوم الأول، وتم تقسيم عدد ساعات العمل بين فرق المسح لتغطية العدد المحدد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ٨٥٪ من المستهدف بالمحافظة، منوهًا أن كثيرًا من الأهالى كان لديهم الحرص على إجراء المسح، ما يدل على الوعى الطبى الملحوظ لدى المواطنين.
فى السياق ذاته، عقد مركز إعلام جنوب أسيوط عدة لقاءات تعريفية بحملة فيروس «سى» تحت عنوان «فيروس سى.. الوقاية والعلاج» وقالت مروة سيد، مسئول الرأى العام بالمركز، إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة واستهداف القرى التى شهدت إقبالًا ضئيلًا على الحملة لتوعية المواطنين بأهمية محاربة الفيروس والقضاء عليه.

بورسعيد 300..ألف خضعوا للكشف حتى الأسبوع الجارى فى 36 نقطة

أعلنت الدكتورة منى جلال، مدير الرعاية الأساسية مشرف حملة القضاء على فيروس «سى» بمحافظة بورسعيد، أن الحملة انتهت من فحص ٣٠٠ ألف مواطن خضعوا للكشف الطبى منذ بدء الحملة حتى بداية الأسبوع الجارى، وذلك من أحياء بورسعيد المختلفة وقراها الغربية والجنوبية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات المتحركة المنتشرة بالمحافظة.
وذكرت أن عدد المستهدفين بمحافظة بورسعيد ٤٥٦ ألف مواطن للفئة العمرية فوق ١٨ عامًا، وما على المواطن إلا تقديم بطاقة الرقم القومى لعمل الكشف الطبى له، مشيرة إلى أن عدد المراكز والوحدات المتنقلة لإجراء الكشف الطبى يبلغ ٣٦ مركزًا وعيادة متنقلة، فى الوقت الذى لفت فيه بيان صحة بورسعيد إلى أن غرفة العمليات المركزية بالقاهرة تحصى أعداد العينات السلبية والإيجابية بالتنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة.

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