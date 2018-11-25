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مصر
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:24 م

«روس آتوم» الروسية: محطة الضبعة ستكون الأكثر أمانًا فى العالم

«روس آتوم» الروسية:
عمرو خان
dostor.org/2410989

قال الكسندر فور نوكوف، مسئول شركة «روس آتوم» الروسية فى الشرق الأوسط، عملاق تشييد محطات الطاقة النووية، والشركة المنفذة لمفاعل الضبعة النووى، إنها ستشيد لمصر مفاعلًا نوويًا من الطراز الأحدث vver ١٢٠٠، المصنع بخبرة ٧٠ عامًا فى هذا المجال، وأنه سيكون الأكثر أمانًا فى العالم، من حيث الالتزام بمعايير واشتراطات الأمان القياسية.

جاء ذلك خلال كلمته فى انطلاق أعمال المنتدى الدولى الأول لموردى الصناعات النووية، الأحد، بالقاهرة، الذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من شركة «روس آتوم» الروسية، وشركة «أتوم ستروى إكسبورت»، فى إطار تنفيذ البرنامج النووى المصرى، وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.
وأضاف «نوكوف» فى كلمته، إن شركته شيدت ١٤ وحدة نووية فى روسيا، وإنها تعمل حاليًا على تشييد ٤٢ وحدة فى عدة دول حول العالم، لما تتمتع به الطاقة النووية من سمعة طيبة تجعلها صديقة للبيئة وذات عائد اقتصادى لا يضاهى.
وقال مسئول الشرق الأوسط للشركة، إن العائد الاقتصادى من بناء المفاعل النووى المصرى، يمثل ٢.٥ دولار لكل ١ دولار سيتم إنفاقه على المحطة النووية، مؤكدًا أن شركته تعمل الآن بالتعاون مع الجانب المصرى على إعداد الأوراق الخاصة ببدء تنفيذ المحطة النووية، وأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن عطاءات ومناقصات التوريد لمكونات المفاعل بالضبعة، التى تقدر بـ٨٠٠ مليون يورو قريبًا، وأنه سيتم اختيار الموردين فى مجالات الأجهزة والمعدات من الشركات الوطنية المصرية، لتعزيز التعاون المشترك.

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