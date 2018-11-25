مصدر: صندوق التعليم ليس حكوميًا.. ولم نتلق مساهمات عربية

أكد مصدر مطلع في وزارة التخطيط أن صندوق تطوير التعليم لم يتلق مساهمات من جانب أيًا من رجال الأعمال العرب، وإنما سيقتصر تمويل الصندوق خلال المرحلة الراهنة على المساهمين المصريين ليكون رأس مال الصندوق مصري خالص.



أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه لن يوزّع عائد وثائق الاكتتاب التي سيتم طرحها للمواطنين عليهم وإنما ستوجه الأرباح لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها وفق أولويات سيتحددها حملة الوثائق بأنفسهم كما سيتم إطلاعهم أولًا بأول علي حركة رأس المال والفوائض المتحققة.



وشدد على أن الصندوق ليس حكوميًا وإنما سيتولّى إدارته مجلس مستقل يمثل فيه أعضاء من وزارت التخطيط والأوقاف والتعليم، موضحًا أنه، حتى الآن، لم يتحدد بعد شخص رئيس مجلس إدارة الصندوق، وإنما ينتظر الأمر تقرير الموافقة علي إنشاء الصندوق نهائيًا من قبل مجلس الوزراء.