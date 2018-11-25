إعلان حصص البنوك فى «وقف التعليم» نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن أنه سيتم تحديد حصص البنوك المساهمة فى تمويل صندوق تطوير التعليم، والمسمى بـ«الوقف الخيرى للتعليم»، نهاية الأسبوع الجارى.



وأعلنت الوزيرة دعوة عدد من البنوك المصرية، منها البنك المصرى الخليجى، ورجال الأعمال مثل رءوف غبور، وفريد خميس، وعاكف المغربى للمساهمة فى تمويل الصندوق.



وقالت: إن «وزارة الأوقاف ستشارك فى تمويل الصندوق بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه، وسيشارك بنك الاستثمار القومى بـ٥ ملايين جنيه، إضافة إلى وثائق اكتتاب ستطرح عبر البنوك للمواطنين فور الموافقة النهائية على إنشاء الصندوق».



وأشارت إلى أن الإنفاق على مشروعات التعليم سيكون من ريع الصندوق، وليس رأس المال الأساسى الذى سيتم استثماره من قبل بنك الاستثمار القومى فى أدوات مختلفة، ليصرف العائد منه لصالح فتح فصول لتقليل الكثافة، وتدريب المعلمين على أحدث الوسائل التكنولوجية، ودعم المواهب والمتفوقين.



من جانبه، أكد مصدر بـ«التخطيط»، أن صندوق تطوير التعليم لم يتلق مساهمات من جانب أى من رجال الأعمال العرب، وإنما سيقتصر تمويل الصندوق خلال المرحلة الراهنة على المساهمين المصريين ليكون رأسمال الصندوق مصريًا خالصًا.



وقال المصدر، لـ«الدستور»: «لن يوزع عائد وثائق الاكتتاب التى سيتم طرحها للمواطنين عليهم، وإنما ستوجه الأرباح لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها وفق أولويات سيحددها حملة الوثائق بأنفسهم، كما سيتم إطلاعهم أولًا بأول على حركة رأس المال والفوائض المتحققة». وشدد على أن الصندوق ليس حكوميًا وإنما سيتولى إدارته مجلس مستقل يمثل فيه أعضاء من وزارات التخطيط والأوقاف والتعليم، موضحًا: «حتى الآن لم يتحدد بعد شخص رئيس مجلس إدارة الصندوق، وإنما ينتظر الأمر تقرير الموافقة على إنشاء الصندوق نهائيًا من قبل مجلس الوزراء».



