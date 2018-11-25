التخطيط: إعلان حصص البنوك في "وقف التعليم" نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه سيتم تحديد حصص البنوك المساهمة في تمويل صندوق تطوير التعليم والمسمى بالوقف الخيري للتعليم، نهاية الأسبوع الجاري، لافته إلى أنه تم دعوة عدد من البنوك المصرية منها البنك المصري الخليجي ورجال الأعمال أمثال رؤوف غبور، فريد خميس، عاكف المغربي حيث أبدى عدد من رجال الأعمال المهتمين بمجال التعليم رغبتهم المساهمة في التمويل.



وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أن وزارة الأوقاف ستشارك في تمويل الصندوق بأموال سائلة وليس أصول عينية بمبلغ 100 مليون جنيه كاش سنويًا، و5 مليون جنيه أخرى من جانب بنك الاستثمار القومي، إضافة إلى وثائق أكتتاب ستطرح عبر البنوك للمواطنين.



وأشارت إلي أن الإنفاق علي مشروعات التعليم سيكون من ريع الصندوق وليس رأس المال الأساسي الذي سيتم استثماره من قبل بنك الاستثمار القومي في أدوات مختلفة ليصرف العائد منه لصالح فتح فصول لتقليل الكثافة وتدريب المعلمين على أحدث الوسائل التكنولوجية ودعم المواهب والمتفوقين، مضيفه أنه سيتم إطلاق حملة وثائق الاكتتاب فور الموافقة النهائية على إنشاء الصندوق.



كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أعلنت أن رأس المال الأساسي للصندوق الاستثماري لتطوير التعليم يقدر بـ 200 مليون جنيه، من المستهدف زيادتهم إلى مليار جنيه قبل منتصف العام المقبل 2019، وصولًا إلى 100 مليار جنيه خلال المرحلة القادمة.