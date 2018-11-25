"مسيلمة الكذاب وسجاح".. أبواق الإخوان الكاذبة تسيطر على عقل "حسن نافعة"

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بسبب حصوله على معلوماته التي يروجها في حواراته الصحفية، من إعلاميي الإخوان معتز مطر، ومحمد ناصر، وغيرها من صفحات الإخوان.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن "محمد ناصر ومعتز مطر، يشبهان مسيلمة الكذاب وسجاح، الذين أدعا النبوة قديما، وعندما فشلا في دعوتيهما، تزوجا"، فكيف لاستاذ بجامعة القاهرة أن يستقي معلوماته منهما؟".

وتابع: "محمد ناصر هو مسيلمة الكذاب، ومعتز مطر، وهو حليوة شوية يدي على سجاح، ويروجان الأكاذيب عن مصر، فلا يمكن أن يكونا مصدر معلومة".