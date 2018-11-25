"نجلا هلال".. أمينة للحركة الوطنية بمحافظة بورسعيد



قرر اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تعيين نجلا محمد هلال عضوًا بالأمانة العامة للحزب، وأمينه للحزب بمحافظة بورسعيد.



وجاء نص القرار الذي يحمل رقم "٣" "أنه إيماءً إلى قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنه 1977 وإيماءً إلى لائحة النظام الأساسى للحزب، وبناء على ما عرضه علينا الأمين العام للحزب تقرر تعيين نجلا محمد هلال، عضو بالأمانة العامة للحزب، وأمينًا لمحافظه بورسعيد".



وجاء القرار موقعًا من الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام، ونائب رئيس الحزب، واللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب.