الاتصالات: ميكنة الخدمات الصحية تدريجيًا بالمحافظات 2019

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن الوزارة ستبدأ العام المقبل في ميكنة خدمات وزارة الصحة عبر منافذ متعددة تدريجيا حتى تصل كافة المحافظات.



وأكد الوزير - خلال جلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الأول لكايرو آي سي تي - أن افتتاح الرئيس للمعرض بشكل سنوي رسالة قوية لدور هذا القطاع في التنمية الصناعية، وأن القطاع أصبح قطاعا عرضيا يتعاون مع كافة قطاعات الدولة لدعمها إلكترونيًا.



وكشف الوزير على أن قطاع الاتصالات نما في الربع الأول من العام المالي الحالي بأكثر من ١٦٪؜، وهو ما يؤكد اعتماد الاقتصاد بشكل أساسي علي هذا القطاع وعلى سرعة نموه.



وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع التي بدأت بها الوزارة في سبيل التحول للخدمات الرقمية، منها الخدمات المتعلقة بالنيابات المتخصصة كالمرور وإصدار براءات الدمج وخدمة توثيق البيانات بالتعاون مع وزارة العدل، وأن المرحلة القادمة ستتاح عبر مكاتب البريد لتخفيف الضغط علي الشهر العقاري، وكذلك سيتم اتاحة هذه الخدمة عبر منصة رقميه لإجراء التوكيلات إلكترونيا.



وقال إن الوزارة بدأت في تلقي طلبات المواطنين فيما يتعلق بالمحليات لإنهاء جميع إلكترونيا خلال الفترة المقبلة، وكذلك تم إطلاق خدمة الزواج الموثق رقميا نظرا لما يمثله من أهمية في الإصلاح المجتمعي.

وأشار إلى أن الوزارة تخطط لإصدار البنك الإلكتروني الموحد بحيث يسمح للمواطن إتمام جميع معاملاته المالية إلكترونيًا من كارت موحد، تتضمن الدعم والمرتبات والمصاريف وكل شئ، مشيرا إلى أن التعامل بالكارت سيغطي كافة أجهزة الدولة؛ وأن الوزارة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والحصول على قروض لها عبر إجراءات بسيطة وسهلة بهدف تشجيع حقيقي وعملي للإبداع وريادة الأعمال.



وأوضح الوزير أن القطاع يحمل رسائل توظيفية كبيرة للخريجين، مشيرا إلى أن التدريب الرقمي لا يعني العزوف عن التدريب التقليدي، حيث تم الإعلان اليوم عن تدريب العديد من التقنيين على الألياف الضوئية بهدف رفع الخدمة عبر تأهيل الشباب على تركيبها وصيانتها عبر إطلاق مبادرة خصيصا لذلك، حيث تم توظيف ١٧٠٠ شاب وهو ما يدل على توافر فرص العمل في مصر.



وأشار الي تأهيل الشباب عبر المناطق التكنولوجية حيث تم إنشاء ٨ مناطق تكنولوجيا داخل ٨ جامعات حكومية لإكساب شباب الخرجين مهارات جديدة لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وخلق علاقة بين الشركات المتواجدة في المنطقة وبين الخريجين، بحيث تكون نقطة لقاء فرص العمل بالخريجين.



ولفت إلى أن الهدف من كل هذه المبادرات هو بناء كوادر قادرة علي النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف أطيافها في مصر، مشددا على أن النهوض بالقطاع لن يأتي الا من خلال الشباب.