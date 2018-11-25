الباز لـ"حسن نافعة": "مكانك مقاعد التلاميذ في كلية العلوم السياسية"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، تحدث في حواره مع موقع "عربي 21" القطري، ذو الميول الإخوانية، وقدم طرحًا يدل على أنه لا يعلم طبيعة الشعب المصري، مؤكدًا أنه يحتاج لإعادة دراسة السياسة مرة آخرى.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن حسن نافعة، قال إنه من المتوقع أن تقوم انتفاضة غضب أو ثورة جياع في مصر، مضيفًا: "هذا الكلام يدعوك للشفقة على قائله، لأنه لا يعلم طبيعة الشعب المصري، الذي يستشعر الخطر الحقيقي، ولا يتحرك إلا إذا شعر بالخطر".

وتابع أن المصريين يدركون أن الخطر الحقيقي هو ما يهدد قوام الدولة المصرية، وليس ما يتحمله من بعض الأثقال أو الصعوبات في حياته.

واستطرد: "حسن نافعة يحتاج للعودة لكلية العلوم السياسية ليجلس في مدرجات الطلبة مرة ىخرى لتعلم نظريات السياسية من جديد، ويتلقى العلم".