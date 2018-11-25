"حوار الأجيال الشعرى" بقصر ثقافة مصر الجديد.. الثلاثاء

يقيم نادي الأدب بقصر ثقافة مصر الجديدة، أمسية تحت عنوان "حوار الأجيال الشعري"، وذلك يوم الثلاثاء القادم في تمام السادسة والنصف مساءً.



ويتبارى خلال الأمسية ثلاثة شعراء من ثلاثة أجيال متعاقبة عبدالمنعم كامل، وحسني الاتلاتي، ومحمد ملوك، تجمع بينهم الذائقة والطيف الشعري في انتمائه للنسق الشعري بين شعرائنا الثلاث، وبالمراوحة الإبداعية والإجابة علي الأسئلة النقدية والتنظيرية والانحيازات الشعرية لكلٍ، تستطيع أن نقف علي مدي تطور هذا النسق.



مشاركة الضيوف إيجابية ولا تقتصر على الاستمتاع بالاستماع للمنصة، وإنما فاعلة متفاعلة فيما يعنّ لها من آراء قيمة وقناعات حول الشعر ومشكلاته المعاصرة.



