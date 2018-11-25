طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا (فيديو)

قال حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، إن الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب عند السيدات وتم تطويره لزيادة الرغبة الجنسية لديهن.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن العلاج فشل في أمريكا في 2010 كعلاج للاكتئاب، ولكن بالبحث وُجد أن العلاج يزيد من الرغبة الجنسية للسيدات.

وتابع: "لو واحدة عندها ختان وخدت العلاج مش هيعمل معاها حاجة، لأن الدواء بيشتغل على المخ وبيزود الرغبة الجنسية وليس على الأعضاء التناسلية".