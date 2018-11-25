الباز: "حسن نافعة.. أرملة يناير التي كرهت المجتمع بعد ضياع حلمها"

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد حواره مع موقع "عربي 21" الأخواني، والذي توقع فيه قيام ثورة جياع أوغضب في مصر.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن الدكتور حسن نافعة منذ السنوات الأخيرة لعصر مبارك عجز عن حجز مقعد له في عربة السلطة فتحول لمعارض، فهو يميل ويجنح نحو الإخوان.

وتابع: "الشعب المصري يدفع ثمن هؤلاء الذين لم يتمكنوا من تحقيق أحلامهم بعد ثورة يناير، وأصبحوا معقدين ولديهم ازمات نفسية، ويمكن تسميتهم بأرامل يناير"، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من تحقيق ما يرديون فصبوا كراهيتهم على المجتمع.

وواصل أنه حتى لو كان الدكتور حسن نافعة معارضًا للدولة، فعندما يتحدث مع مواقع إخوانية لا يمكن أن نصدق ما يقوله.