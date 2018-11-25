"الخارجية" تنظم دورة لتنمية المهارات الدبلوماسية لكوادر "الصحة"

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2018 دورة تدريبية في مجالات تنمية المهارات الدبلوماسية والمراسم والتخاطب والعلاقات والمنظمات الدولية لكوادر من وزارة الصحة والسكان لتأهيلهم للتمثيل الخارجي في مجال التعامل مع المنظمات الدولية بما يحقق المصلحة الوطنية، وذلك من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والمسئولين رفيعي المستوى.



وقد حرص المعهد على إعداد برنامج تدريبي متكامل وشامل للدورة المشار إليها ليتضمن ثلاثة محاور رئيسية حيث تناول المحور الأول: الموضوعات المراسمية والاتيكيت بتدريبات عملية، وتناول المحور الثاني والثالث الموضوعات السياسية وتنمية القدرات والمهارات الدبلوماسية، حيث شمل البرنامج التدريبي التعريف بالدبلوماسية العامة وسياسة مصر الخارجية ودور المرأة في مجال الصحة العامة، ومحاضرات تفاعلية لتنمية قدرات ومهارات التخاطب في مجال الصحة العامة، وكذلك فن المراسم والاتيكيت، وقواعد الأسبقيات في اللقاءات الرسمية وترتيب الجلوس وإدارة المؤتمرات والاجتماعات الرسمية.



وفى ختام هذه الدورة تم ترتيب زيارة إلى قصر وزارة الخارجية التاريخي بميدان التحرير لزيارة متحف وزارة الخارجية لتعريف كوادر الدولة المصرية بتاريخ الدبلوماسية المصرية العريق، كما أعقب هذه الزيارة تسليم شهادات إتمام الدورة للمشاركين في البرنامج التدريبي المشار إليه، والبالغ عددهم 20 متدرب من الأطباء والصيادلة، وذلك في حضور مدير عام العلاقات الخارجية لوزارة الصحة.



جدير بالذكر، أن معهد الدراسات الدبلوماسية يشهد جهودا في مجال تطوير برامجه التدريبية الخاصة بتنمية قدرات الكوادر الوطنية من مختلف مؤسسات الدولة، وكذلك كوادر الدول العربية والأفريقية الشقيقة، حيث أُنشئ المعهد في يونيو ١٩٦٦ بقرار جمهوري بغرض توفير أحدث التدريبات العملية والتطبيقية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل الدبلوماسي.