القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
مصر
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:25 م

"الخارجية" تنظم دورة لتنمية المهارات الدبلوماسية لكوادر "الصحة"

الخارجية تنظم دورة
ألفت الكحلي
dostor.org/2410973

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2018 دورة تدريبية في مجالات تنمية المهارات الدبلوماسية والمراسم والتخاطب والعلاقات والمنظمات الدولية لكوادر من وزارة الصحة والسكان لتأهيلهم للتمثيل الخارجي في مجال التعامل مع المنظمات الدولية بما يحقق المصلحة الوطنية، وذلك من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والمسئولين رفيعي المستوى.

وقد حرص المعهد على إعداد برنامج تدريبي متكامل وشامل للدورة المشار إليها ليتضمن ثلاثة محاور رئيسية حيث تناول المحور الأول: الموضوعات المراسمية والاتيكيت بتدريبات عملية، وتناول المحور الثاني والثالث الموضوعات السياسية وتنمية القدرات والمهارات الدبلوماسية، حيث شمل البرنامج التدريبي التعريف بالدبلوماسية العامة وسياسة مصر الخارجية ودور المرأة في مجال الصحة العامة، ومحاضرات تفاعلية لتنمية قدرات ومهارات التخاطب في مجال الصحة العامة، وكذلك فن المراسم والاتيكيت، وقواعد الأسبقيات في اللقاءات الرسمية وترتيب الجلوس وإدارة المؤتمرات والاجتماعات الرسمية.

وفى ختام هذه الدورة تم ترتيب زيارة إلى قصر وزارة الخارجية التاريخي بميدان التحرير لزيارة متحف وزارة الخارجية لتعريف كوادر الدولة المصرية بتاريخ الدبلوماسية المصرية العريق، كما أعقب هذه الزيارة تسليم شهادات إتمام الدورة للمشاركين في البرنامج التدريبي المشار إليه، والبالغ عددهم 20 متدرب من الأطباء والصيادلة، وذلك في حضور مدير عام العلاقات الخارجية لوزارة الصحة.

جدير بالذكر، أن معهد الدراسات الدبلوماسية يشهد جهودا في مجال تطوير برامجه التدريبية الخاصة بتنمية قدرات الكوادر الوطنية من مختلف مؤسسات الدولة، وكذلك كوادر الدول العربية والأفريقية الشقيقة، حيث أُنشئ المعهد في يونيو ١٩٦٦ بقرار جمهوري بغرض توفير أحدث التدريبات العملية والتطبيقية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل الدبلوماسي.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

الآن

التضامن: صرف تعويضات لضحايا حادث معدية المنوفية

الباز: مستقبل مصر لن ينصلح إلا بتطوير التعليم (فيديو)

"فضيحة" إدمان المخدرات تهز كرة القدم الإيرانية

طفل السرطان يلعب ضربة البداية في لقاء الاتحاد والطلائع

ads
الأكثر قراءة

طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا (فيديو)

الباز لـ"حسن نافعة": "مكانك مقاعد التلاميذ في كلية العلوم السياسية"

الباز: "حسن نافعة.. أرملة يناير التي كرهت المجتمع بعد ضياع حلمها"

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

طبيب: الفياجرا النسائية كانت دواء لعلاج الاكتئاب في أمريكا (فيديو)

الباز لـ"حسن نافعة": "مكانك مقاعد التلاميذ في كلية العلوم السياسية"

الباز: "حسن نافعة.. أرملة يناير التي كرهت المجتمع بعد ضياع حلمها"

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ads
كشكول

المحرصاوى.. إساءة الطلاب للجامعة ترتد إليهم ومواقع التدمير الإجتماعى لا تفيد

أهم التكنولوجيات والبرامج الحديثة في ندوة بحاسبات عين شمس

إقبال كبير من طلاب وأساتذة "أصول الدين" على معرض كتاب الكلية

إنطلاق الإمتحانات التجريبية بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

"التأمين على أرباب العهد" ندوة بجامعة عين شمس

الأمصار

ملك البحرين يمنح ولي عهد السعودية وسام الدرجة الممتازة "صور"

التحالف العربي: تدمير 36 لغم بحري زرعهم تنظيم الحوثي

ليبيا.. إنقاذ 27 مهاجر غير شرعي من الغرق

تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهاب

محمد بن سلمان: تربطنا علاقة قوية بالإمارات

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

دراسة تربط تربية الحيوانات بإطالة العمر

خطوتان لنوم مريح: تخلص من الأرق

السفر عليه خصومات في مهرجان تخفيضات البلاك فرايداي

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

اكتشاف بروتين خطير في عيون البشر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎