براتب يصل لـ2600 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 450 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 450 فرصة عمل، للتوظيف بإحدى شركات الخدمات الأمنية بطلعت حرب بالتحرير، وذلك براتب يصل لـ2600 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 400 فرد أمن، على ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 سنة، وذلك براتب 2300 جنيه، و50 مشرف أمن، على أن يكون المتقدم لديه خبرة من 5 إلى 7 سنوات، وأن يتراوح عمره بين 30 إلى 50 سنة، وبراتب 2600 جنيه.



ويشترط في المتقدم، أن يكون حاصلا على مؤهل فوق متوسط، أو متوسط.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 0115749952 أو 01159139090