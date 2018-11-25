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حوادث
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:19 م

حبس رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعى 15 يومًا

حبس رئيس قسم طب الأطفال
أ ش أ
dostor.org/2410969

أمرت اليوم، نيابة شمال سوهاج الكلية برئاسة المستشار محمد عبدالعال بحبس رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي ومدرس مساعد ومندوب شركة توريد أجهزة طبية 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم بتهمة التلاعب فى مناقصة لتوريد أجهزة طبية لقسم طب الأطفال بالمستشفى بقيمة 11 مليونا و150 ألف جنيه والاتفاق على الرشوة وتشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص أوراق المناقصة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ومراقبة هواتفهم المحمولة وإجراء تسجيل للمحادثات التليفونية بينهم، والتى تبين من خلالها التلاعب فى أعمال مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية كانت قد أعلن عنها مستشفى سوهاج الجامعى فى شهر أغسطس الماضى بتمويل من أحد البنوك واتفاق المتهمين على الرشوة وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم.
من جانبه أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج قرارا بإيقاف رئيس قسم طب الأطفال المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية معه، مؤكدا علي تنفيذ الجامعة الصارم لما تؤول إليه نتيجة التحقيقات الحالية وتثمينها دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والمفسدين.
وقال رئيس الجامعة - فى بيان صحفى اليوم بشأن الواقعة  إن الجامعة كانت قد تواصلت مع أحد البنوك لدعم قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي وتحسين الخدمات والأداء به وتم بالفعل منح الجامعة 11 مليونا و150 ألف جنيه من جانب البنك لافتا إلى أن الجامعة أجرت مناقصة عامة لتوريد تلك الأجهزة وكلفت رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفي بوضع المواصفات ولجان البت والفحص المختلفة وذلك بصفته متخصصا ولديه خبرة فنية فى تلك الأجهزة وتم تقديم عروض لإمكانيات الشركات في توفير تلك الأجهزة والأسعار التي يمكن أن تورد بها في حالة الترسية عليهم وفوجئت الجامعة بقيام هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على رئيس قسم طب الأطفال لرصدها بعض التجاوزات في تلك المناقصة وعليه تمت إحالته للنيابة وإيداعه الحبس 15 يوما على ذمة القضية.

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