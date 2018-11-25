التحالف العربي يعلن تدمير 86 لغما بحريا

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن أنه تم اكتشاف وتفجير 86 لغما بحريا منذ بداية العمليات العسكرية، وأن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع الماضي بلغ 36 لغمًا بحريًا تمت زراعتها مؤخرًا.



وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحري وضمن جهود استمرار سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بجنوب البحر الأحمر اكتشفت اليوم ودمرت 13 لغما بحريا تم زراعتها بطريقة عشوائية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.



وتشمل هذه الألغام وفقا للبيان ألغاما معلقة وألغاما طافية تمت زراعتها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.