طبيب جلدية: التوتر الشديد قد يسبب الإصابة بـ"البهاق"

قال حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، إن انتشار السوشيال ميديا ساعد على انتشار النصابين باسم الطب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه على السيدات قبل استخدام كريمات البشرة وصبغات الشعر استشارة أطباء الجلدية لتجنب أمراض تساقط الشعر والأمراض الجلدية.

وأشار "الفكهاني"، إلى أن 70% من المرضى في مصر يشكون من تساقط الشعر وحب الشباب وتبييض الجلد، منوها بأن التوتر الشديد يسبب خللًا في الجهاز المناعي عند الإنسان وقد ينتج عنه مرض البهاق.