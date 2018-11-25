توقعات باستقرار حالة الجو غدًا.. ولا أمطار

كشف مركز التنبؤ بالفيضان والسيول بوزارة الري، عن عدم سقوط أمطار غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية مساء اليوم الأحد.



فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس الغد 26 نوفمبر للعام بداية لتحسن واضح بالأجواء وحالة الطقس، مع فرص ضئيلة لتساقط الأمطار، مع تعرض البلاد لرياح جنوبية شرقية، يكون تأثيرها محدودا على مناطق جنوب غرب مصر.



وحذرت الهيئة من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة مع ساعات الصباح خاصة بمناطق الشمال والوجه البحري والعاصمة.

