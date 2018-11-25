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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:05 م

ضبط 42 ألف برطمان صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

ضبط 42 ألف برطمان
معوض هويدى
dostor.org/2410960

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة تموينية، مكبرة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، وذالك للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين.

أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفىى رئيس مباحث التموين، عن ضبط "13.101" طن معجون طماطم في مخزن مواد غذائية بمدينة بندر أبو المطامير، حيث أفاد تقرير مفتشي الأغذية من خلال الفحص الظاهري أن هناك ما يقرب من 42 ألف برطمان غير صالح للاستهلاك الآدمي وباقي الكميات غير ملصق عليها أي بيانات.

وتم تحرير محضر رقم 21519 أبوالمطامير وجارى العرض على النيابة العامة.

ضبط 42 ألف برطمان صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة
ضبط 42 ألف برطمان صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة
ضبط 42 ألف برطمان صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة
ضبط 42 ألف برطمان صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة
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