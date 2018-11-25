الباز: "البرادعي رجل محنّط ويشعر بالدونية تجاه الغرب"

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتور محمد البرادعي، بعد تغريدته الأخيرة التي أطلقها تعقيبًا على احتجاجات باريس، وأشاد فيها بتعامل الأمن الفرنسي مع المتظاهرين، مطالبًا بتعلم الدروس في الموازنة بين الحرية والأمن.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "اعتقد بعد متابعتي لما يكتبه محمد البرادعي، أنه رجل تم تحنيطه، فهو يتحدث عن شغب باريس وعينه على مصر".

وتابع: "محمد البرادعي يعاني من إحساس الدونية تجاه الغرب، فكلما رأى أمرًا، حاول معايرة بلاده به".