تطهيرمصرف النصر لتوفير المياه للمزارعين

واصلت الهيئة العامة للصرف بالمحافظات، في تنفيذ العديد من الأعمال في عدة مشروعات؛ لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع؛ لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين.



وتفقد المهندس محمد عبد الفتاح وكيل الادارة العامه لصرف النصر، والمهندس جابر الجوهري بإدارة هندسة طه الأمين، بالمرور على أعمال تطهير عدد من المصارف ومنها مصرف أسفل ترعة النصر لتوفير مياه الري اللازمة للزراعات المختلفة وحل مشاكل عدم وصول المياه إلى النهايات، وحسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.



