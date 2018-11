نيكول كيدمان: فكرت في الاعتذار عن دوري بفيلم "الساعات" الذي منحني الأوسكار

قالت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان إنها كادت أن تنسحب من بطولة فيلم "The Hours" (الساعات) الذي نالت عنه جائزة أوسكار أحسن ممثلة عام 2003 وشاركت فيه ميريل ستريب وجوليان مور.



وذكر موقع "ديدلاين" أن كيدمان أكدت، خلال استضافتها في حدث فني نظمته الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) في لندن منذ أيام، أنها كانت متحمسة للعمل مع مخرج فيلم (الساعات) ستيفن دالدري ولكنها كانت تمر بظروف شخصية في ذلك الوقت لذلك فكرت في الاعتذار عن عدم المشاركة في العمل الفني.



ولفتت النجمة، أثناء الحدث الفني الذي تحدثت فيه عن مشوارها الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود، إلى تمسك فريق العمل بها لتقوم بدور "فيرجينيا وولف" في الفيلم مما دفعها إلى تقمص تلك الشخصية.



وشددت كيدمان على أنها عملت جاهدة بعد قيامها ببطولة فيلم "To Die For" (الموت من أجله) أن تحقق التنوع في الشخصيات التي تجسدها حتى لا يحصرها صناع الأفلام في تقديم نوعية معينة من الأدوار، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارا منذ حوالي سنتين أن تعمل مع مخرجه كل عام ونصف العام رغبة منها في أن تحدث تغييرا في مجال صناعة الأفلام.