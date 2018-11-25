الاحتلال يفرج عن مدير مركز معلومات وادي حلوة بالقدس

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن مدير مركز معلومات وادي حلوة سلوان جواد صيام، بعد احتجازه لساعات بتهمة "تنظيم وقفة في شارع صلاح الدين بمدينة القدس".



وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - في بيان له اليوم- أن شرطة الاحتلال أفرجت عن جواد صيام بشرط الإبعاد عن شارع صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود، ومنع المشاركة بأي تجمع بالمدينة لمدة أسبوعين، والتوقيع على كفالة شخصية وكفالة طرف ثالث قيمتها 3 آلاف شيكل (الدولار يعادل 6. 3 شيكل ).



وأشار صيام إلى أن شرطة الاحتلال وجهت له تهمة "تنظيم وقفة في شارع صلاح الدين والدعوة لها والمشاركة بها"، بتهمة تصويره الوقفة التي نظمت ضد تمديد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث.

