الباز عن لقاء الرئيس بنجل ساطع النعماني: مصر لا تنسى شهداءها

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، صورة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بنجل الشهيد الراحل ساطع النعماني.

وعلق "الباز"، على الصورة قائلًا: "هذا اللقاء يعطي إشارة واضحة للجميع بأن مصر وهي تخوض معركة البناء، لا تنسى أبدًا شهداءها الذين أمنوا لها هذا البناء"، منوها بأن الرئيس حرص على مصافحة نجل الشهيد ساطع النعمان اليوم، ليؤكد أن أرواح الشهداء هي التي تحقق لمصر البناء.