"هيدرسفيلد تاون" يهزم "وولفرهامبتون" بهدفين في الدوري الإنجليزي

حقق فريق "هيدرسفيلد تاون" الانتصار الثاني له في البريمييرليج، بعد أن نجح في الفوز علي مضيفه "وولفرهامبتون" بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب (مولينيو) ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدين هدرسفيلد بالفضل في هذا الانتصار للاعب الوسط الأسترالي آرون موي، صاحب الثنائية في الدقيقتين 6 و74.

ويعد هذا الانتصار الثاني لهيدرسفيلد في المسابقة منذ بداية الموسم، مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، والذي قفز بالفريق للمركز الـ14 مؤقتا برصيد 10 نقاط.



وشهد اللقاء تواجد الجناح المصري الشاب رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.



في المقابل، سقط "وولفرهامبتون" في فخ الخسارة الثامنة هذا الموسم، ليستمر فشل الفريق في حصد أي انتصار للمباراة الخامسة علي التوالي، ويتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ11.



وسيسدل الستار على الجولة غدا الاثنين باللقاء الذي سيحل فيه "نيوكاسل يونايتد" ضيفا على "بيرنلي" على ملعب (تيرف مور).

