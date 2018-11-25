"بوروسيا مونشنغلادباخ" يفوز على "هانوفر" في البوندسليجا

فاز فريق "بوروسيا مونشنغلادباخ" على "هانوفر" بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "بروسيا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع 12 من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم "بوندسليجا".



وأحرز أهداف "بوروسيا مونشنغلادباخ" ثورجانهازارد في الدقيقة 7، ميشيل لانج في الدقيقة 44، لارس ستيندل في الدقيقة 58، ودينيس زكريا في الدقيقة 77، وأحرز هدف "هانوفر" بوبي شوو وود في الدقيقة الأولى من المباراة.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد "بوروسيا مونشنغلادباخ" إلى 26 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد "هانوفر" عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

